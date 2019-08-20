فضيحة ابتزاز جديدة تطال كريم بنزيما نجم ريال مدريد

2019/08/20 | 18:20

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بغداد :سومر نيوز

مثل كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، أمام القاضي ديمتري دوريو الشهر الماضي للإدلاء بشهادته في محاولة اب...

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