قيادي عسكري بريطاني: انسحاب القوات الألمانية من العراق سيكون ضربة موجعة للتحالف

2019/08/20 | 18:20

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بغداد :سومر نيوز

وصفت قيادة التحالف العسكري الدولي لمكافحة تنظيم داعش الارهابي انسحاب محتمل للقوات الألمانية بأنه سيكون...

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