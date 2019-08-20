العراقيون يتصدرون قائمة الأجانب الأكثر شراءً للمنازل في تركيا

2019/08/20 | 18:20

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بغداد :سومر نيوز

شهد قطاع بيع العقارات في تركيا خلال شهر تموز الماضي، ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 66.7% مقارنة مع مبيعات ...

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