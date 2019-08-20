اليأسري يأمل اقامة بطولات دولية في بغداد ويعلن جاهزية الداخلية لحماية ملعب جذع النخلة خلال التصقيات

2019/08/20 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلن وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، استعداد الوزارة على توفير أقصى درجات الأمن والحماية لملعب "جذع النخلة" في محافظة البصرة وكافة الملاعب التي تجري فيها مباريات كرة القدم للبطولات المحلية أو الدولية على حد سواء.

جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها إلى وزارة الشباب والرياضة ، ولقاءه الوزير احمد العبيدي في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد.وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] نسخة منه، انه" بارك لوزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة وأبناء الشعب العراقي بصورة عامة موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم [فيفا]على خوض مباريات المنتخب الوطني لتصفيات كاس العالم لعام 2022 على أرض البصرة".واعرب الياسري عن" أمله بإقامة بطولات دولية في العاصمة بغداد وبقية المحافظات بعد أن حققت الأجهزة الأمنية الأمن والاستقرار في عموم مناطق البلاد".كما أشاد بقرار موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على خوض منتخبنا الوطني مباريات تصفيات "مونديال قطر" على أرض محافظة البصرة ، داعياً إلى أن" تكون هذه التصفيات الخطوة الأساسية التي تسهم في رفع الحظر عن ملاعب البلاد كافة".

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