رفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي بتهم فساد

2019/08/20 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قرر رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، رفع الحصانة عن أحد النواب تلبية لطلب من مجلس القضاء الأعلى، بسبب تهم فساد موجهة إليه.

وبحسب وثيقة صادرة من رئاسة مجلس النواب فإن الحلبوسي وافق على رفع الحصانة عن النائب عن تحالف القرار، طلال الزوبعي بطلب من القضاء "نظرا لكثرة الشكاوى الواردة إلينا بتهم فساد موجهة إليه خلال فترة توليه رئاسة لجنة النزاهة البرلمانية السابقة".ودعا الحلبوسي مجلس القضاء الأعلى إلى اتخاذ الاجراءات المطلوبة بحق الزوبعي ودعوة المشتكين إلى مراجعة المحاكم.وفي تموز الماضي، طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، مجلس النواب العراقي برفع الحصانة عن أعضائه "المتهمين بقضايا فساد" أثناء توليهم مهام تنفيذية وبلغ عددهم 21 نائباً.

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