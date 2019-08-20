2019/08/20 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز مكافحة الارهاب في العراق ، الثلاثاء، عن اعتقال 10 ارهابيين في بغداد والانبار....

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