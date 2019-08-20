2019/08/20 | 18:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن جهاز مكافحة الارهاب في العراق ، الثلاثاء، عن اعتقال 10 ارهابيين في بغداد والانبار....
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) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 10 "ارهابيين" في بغداد والانبار
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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