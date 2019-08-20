2019/08/20 | 18:23

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عاجل ..



مصدر أمني: اندلاع حريق لم تعرف طبيعته لغاية الان في احد مقرات الحشد الشعبي في بلد جنوبي صلاح الدين

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