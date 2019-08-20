2019/08/20 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أشاد رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي، الثلاثاء، بالجهود الامنية للحشد الشعبي في النجف الاشرف، مشيرا الى البلاد بدأت بقطف ثمار التنسيق الامني بين الاجهزة الامنية والحشد.وقال الغانمي خلال زيارة اجراها برفقة معاون رئيس اركان الجيش الفريق الركن عبدالامير يارالله وقائد عمليات الفرات الاوسط لمقر اللواء الثاني […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئاسة اركان الجيش : بدأنا اقتطاف ثمار التعاون بين الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي المركز الخبري الوطني.

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