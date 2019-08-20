2019/08/20 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص استهداف قاعدة البكر الجوية في صلاح الدين بعدد من قذائف الهاون المركز الخبري الوطني.

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