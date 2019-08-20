2019/08/20 | 18:32

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بالأرقام..



تعرف على ثروة "داعش"

متابعة/..



ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن ثروة تنظيم داعش الارهابي رغم خسارته آخر مناطق نفوذه في سوريا، تبلغ 400 مليون دولار، تم إخفاؤها في سوريا والعراق، أو تهريبها إلى دول الجوار بحثاً عن الأمان.

وبعد خمسة أشهر من طرد القوات المدعومة من الولايات المتحدة لتنظيم داعش من الباغوز آخر مناطق سيطرته في سوريا، يحاول داعش استعادة نفوذه، وتجهيز شبكته المالية، وشن هجمات بواسطة الخلايا النائمة في أنحاء سوريا والعراق، مستفيداً من ثروة تبلغ 400 مليون دولار، وفق مسؤولين عراقيين وأمريكيين.

وبحسب الصحيفة، يحشد داعش ما يصل إلى 18000 مقاتل في العراق وسوريا، حيث تنفذ هذه الخلايا النائمة وفرق الهجمات، أعمال القنص والكمائن والخطف والاغتيالات ضد القوات الأمنية.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، دخل تنظيم داعش في معسكرات مترامية الأطراف في شمال شرق سوريا، ولا توجد خطة جاهزة للتعامل مع 70.000 شخص هناك، بما في ذلك الآلاف من أفراد أسر مقاتلي داعش.

ويقول مسؤولو الاستخبارات الأمريكية، إن معسكر الهول، الذي تديره الإدارة الكردية قوات سوريا الديمقراطية، بقليل من المساعدات أو الأمن، يتطور إلى بؤرة إيديولوجية لداعش وأرض خصبة هائلة للإرهابيين في المستقبل، بحسب الصحيفة الأمريكية.

كما تحتجز القوة السورية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة أكثر من 10000 مقاتل من داعش، بما في ذلك 2000 أجنبي، في سجون مؤقتة منفصلة.

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