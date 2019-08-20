قصفٌ مجهول على مواقع «الحشد الشعبي» في صلاح الدين

2019/08/20 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق تعرضت مواقع تابعة لـ”#الحشد_الشعبي”، داخل قاعدة “#البكر” #الجوية في محافظة صلاح الدين لقصفٍ مجهول، مساء اليوم الثلاثاء.مصادر أمنية قالت لـ”الحل العراق“، إن «عدداً من مواقع […]

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