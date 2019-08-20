وزير العدل يبحث مع السفير التركي تعزيز العلاقات الثنائية بين ‏العراق وتركيا

2019/08/20 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير العدل فاروق الشواني ، اليوم الثلاثاء، مع السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات.

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