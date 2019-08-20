2019/08/20 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن مصدر أمني مصري، الثلاثاء، مصرع 11 مسلحا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، أثناء اقتحام أحد المزارع بمحيط مدينة العريش شمالي سيناء.وأوضح المصدر أنه تم العثور خلال العملية الأمنية، على عدد من الأسلحة والذخائر المختلفة.وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن قطاع الأمن الوطني حصل على معلومات تفيد باتخاذ مجموعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد مواجهة مع الأمن المصري..



مقتل 11 مسلحا في العريش وكالة خطوة برس.

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