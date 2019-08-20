2019/08/20 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mvwiGAt0ilk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #اليمن| اليمنيون يحيون ذكرى يوم ولاية أمير المؤمنين عليه السلام) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #اليمن| اليمنيون يحيون ذكرى يوم ولاية أمير المؤمنين عليه السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).