بارزاني يجبر الوزراء واصحاب الدرجات العليا في حكومته على كشف ذممهم المالية

2019/08/20 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، قرارا يجبر وزرائه واصحاب الدرجات العليا في حكومته على كشف ذممهم المالية.

ووفقا للقرار ذي العدد 6 الذي صدر في 22 تموز الماضي، شدد رئيس حكومة اقليم كور دستان مسرور بارزاني على ضرورة ان يقوم جميع الوزراء واصحاب المناصب العليا في التشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان ملئ استمارة كشف ذممهم المالية على ضوء قانون النزاهة في اقليم كوردستان رقم 3 لسنة 2011.

ودعا بارزاني الوزارات والجهات المعنية ملئ استمارة كشف الذمة المالية.

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