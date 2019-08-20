2019/08/20 | 18:37

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اطفاء تام للكهرباء في ذي قار ..



هذا السبب !

الثلاثاء

20

أب

2019 :

06:25 pm

20

اعلن فرع توزيع كهرباء ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع تام

للكهرباء في حي الثورة جنوبي مدينة الناصرية بسبب عطل طارئ.وذكر بيان للفرع ، ان "عطلا طارئا اصاب صباح اليوم الخط المغذي ١١ ك.

ف رقم ٢ الثورة الصادر من محطة الناصرية القديمة ١٣٢ ك.



ف" .واوضح ان "العطل تسبب بانقطاع الكهرباء عن حي الثورة" ، مؤكدا ان

"العمل جار لاصلاحه من قبل ملاكات صيانة الشامية .

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