رئيس أركان الجيش وقائد عمليات الفرات الأوسط يزوران مقر الحشد الشعبي في النجف

2019/08/20 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس اركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عثمان الغانمي، الثلاثاء، برفقة قيادات امنية مقرَّ اللواء الثاني بالحشد الشعبي في النجف الاشرف.وذكر موفدنا ان امر اللواء الثاني بالحشد طاهر الخاقاني استقبل اليوم الفريق اول ركن عثمان الغانمي الذي رافقه معاون رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله وقائد عمليات الفرات الأوسط الفريق ...

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