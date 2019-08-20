بالصور.. اندلاع حريق في قاعدة جوية بصلاح الدين

2019/08/20 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين، الاثنين، بأن حريقا اندلع في قاعدة جوية، مبينا ان اسباب الحريق لم تعرف لغاية الان.وقال المصدر، إن "حريقا اندلع في قاعدة البكر الجوية في محافظة صلاح الدين، ولم يعرف لغاية الان الاسباب اذا كان قصفا او حادثا عرضيا".واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة من الدفاع المدني توجهت الى مكان الحادث من اجل اخماده".

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