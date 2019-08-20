2019/08/20 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC هدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو سوريا، بقوله إن على “النظام السوري ألا يلعب بالنار”، وذلك على خلفية الهجوم الذي تعرض له رتل عسكري تركي أثناء محاولته الوصول إلى موقع المراقبة العسكري شمال غربي سوريا.وكانت وزارة الدفاع التركية قد ذكرت أن ضربة جوية على الرتل العسكري التركي، التي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد هجوم الرتل العسكري..تركيا تحذر سوريا من “اللعب بالنار” المركز الخبري الوطني.

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