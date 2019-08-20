باكستان: سنحيل قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية

2019/08/20 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت باكستان، اليوم لثلاثاء، إنها ستحيل ملف النزاع على إقليم كشمير مع الهند إلى محكمة العدل الدولية بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للشطر الخاضع

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