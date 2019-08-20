الطائرات التركية تستهدف عجلة لحزب العمال الكردستاني بقرية تابعة لدهوك

2019/08/20 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهدفت الطائرات الحربية التركية، عجلة تابعة لحزب العمال الكردستاني المعارض، بإحدى القرى التابعة لمحافظة دهوك.

وأظهرت لقطات مصورة من قبل الأهالي، تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، استهداف العجلة بمسافة لا تزيد عن الخمسين مترا من أماكن وجود المدنيين في المنطقة، مسببا حالة من الهلع بين أهالي القرية، على الرغم من عدم وقوع خسائر في الأرواح، فيما لم تذكر المصادر المحلية، أية تفاصيل عن مصير ركاب العجلة من أعضاء الحزب المعارض لأنقرة.

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