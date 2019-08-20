صور .. انبعاث دخان اسود كثيف قرب قاعدة جوية عراقية

2019/08/20 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مصادر اعلامية وشهود عيان يوم الثلاثاء بانبعاث دخان اسود كثيف بالقرب من قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.

وبحسب المصادر والشهود لشفق نيوز، فإن الانباء تضاربت حول اذا ما كان الحادث ناجم عن حريق او قصف طال القاعدة ذاتها او مقرا عسكريا للحشد الشعبي.

هذا ولم يصدر اي تعليق من السلطات الامنية العراقية حتى وقت كتابة الخبر.

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