القبض على مسؤول رفيع في مصر بتهمة تلقي رشوة

2019/08/20 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} دعا رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، مكرم محمد أحمد، أعضاء المجلس لاجتماع طارئ وبحث اختيار أمين عام جديد للمجلس، بعد القبض على الأمين العام للمجلس أحمد سليم، بتهمة الرشوة.

وكشفت مصادر بالمجلس، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع سيبحث الأسماء المرشحة لتولي منصب الأمين العام، وإصدار بيان يؤكد احترام القانون والحرص على إعلائه تحت أي ظرف.وفي قت سابق، أعلن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، أن ضباط هيئة الرقابة الإدارية ألقوا القبض على أحمد سليم الأمين العام للمجلس بتهم تلقي رشوة.وأضاف مكرم: "الحقيقة كان فيه شبهات عليه من فترة، وعارف بالموضوع من شهرين، وكلموني الناس في الرقابة، قالوا لي ممكن نأخذ إجراءاتنا ضد الأمين العام للمجلس، ووافقت فورا".ويشغل سليم حاليا منصب الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو المجلس الذي حل محل وزارة الإعلام سابقا في مصر.وتولى سليم عدة مناصب، منها رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتلفزيون، ورئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بديوان وزارة الإعلام، والمشرف العام على جهاز المطبوعات والصحافة الخارجية والمشرف الفني على مشروع تدريب الإعلاميين الأفارقة.



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