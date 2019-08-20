بالصور.. أعمدة الدخان تتصاعد من قاعدة جوية في صلاح الدين

2019/08/20 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تصاعدت اعمدة دخان كثيف من داخل قاعدة جوية في صلاح الدين.

وذكر مصدر امني في تصريح صحفي، ان" حريقا اندلع في قاعدة البكر الجوية في محافظة صلاح الدين، ولم يعرف لغاية الان الاسباب اذا كان قصفا او حادثا عرضيا".واضاف المصدر، أن "قوة من الدفاع المدني توجهت الى مكان الحادث من اجل اخماده".انتهى

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