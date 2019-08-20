هوك: سياسة إيران قربت بين العرب وإسرائيل والاتفاق النووي عزز برنامج طهران الصاروخي

2019/08/20 | 18:41

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بغداد اليوم- متابعة

قال المبعوث الأمريكي إلى إيران، براين هوك، إن سياسة طهران "قربت بين العرب وإسرائيل"، مؤكدا أن الاتفاق النووي الإيراني أدى إلى تعزيز برنامجها الصاروخي.

واتهم هوك إيران بـ"استخدام بعض الشخصيات لقيادة سياستها الخارجية"، مضيفا أن (وزير الخارجية الإيراني محمد جواد) ظريف "يعمل نيابة عن (المرشد الأعلى الإيراني علي) خامنئي".

وأشار إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن التأكيد على استمرار حظر توريد الأسلحة إلى إيران.

بغداد اليوم _ متابعة

هدد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، بـ"رد صارم" تجاه أي تحرك أميركي ضد ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا" المعروفة أيضا بـ"غريس 1"، خلال متابعتها السير في البحر المتوسط بعد أن أفرجت سلطات

بغداد اليوم- متابعة

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، ان الانتصارات التي تحققت تثبت تصميم الشعب والجيش على الاستمرار بضرب الإرهابيين حتى تحرير آخر شبر من الأراضي السورية، مبينا ان تركيا في مقدمة الدول الأقليمية الداعمة للمنظمات الارهاب

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تفكيك أكبر عصابة عائلية لتهريب المخدرات بمحافظة هرمزكان جنوبي البلاد.

وأوضح بيان للوزارة أنه "من خلال الإجراءات المخابراتية والمعلوماتية، تمكن رجال الأمن في محافظة هرمز

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