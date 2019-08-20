2019/08/20 | 19:39

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الحشد الشعبي : تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب تكرار حوادث إستهداف المعسكرات ومخازن الأسلحة

الثلاثاء

20

أب

2019 :

07:26 pm

28

الحشد الشعبي : تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب تكرار حوادث إستهداف

المعسكرات ومخازن الأسلحة

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