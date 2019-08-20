مكافحة الارهاب يعتقل 10 ارهابيين في بغداد والانبار

2019/08/20 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال 10 “ارهابيين” في بغداد والانبار.وقال الجهاز في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إنه “وفق معلومات استخبارية دقيقة نفذت قيادة العمليات الخاصة الاولى احدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الارهاب عمليات نوعية لتعقب فلول داعش الارهابي اسفرت عن القاء القبض على 10 ارهابيين في

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