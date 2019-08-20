2019/08/20 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي، الثلاثاء، بالجهود الامنية للحشد الشعبي في النجف الاشرف، مشيرا الى البلاد بدأت بقطف ثمار التنسيق الامني بين الاجهزة الامنية والحشد.وقال الغانمي خلال زيارة اجراها برفقة معاون رئيس اركان الجيش الفريق الركن عبدالامير يارالله وقائد عمليات الفرات الاوسط لمقر اللواء الثاي بالحشد في النجف الاشرف، انه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغانمي:بدأنا اقتطاف ثمار التعاون بين الاجهزة الامنية والحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي:بدأنا اقتطاف ثمار التعاون بين الاجهزة الامنية والحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي:بدأنا اقتطاف ثمار التعاون بين الاجهزة الامنية والحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).