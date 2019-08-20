2019/08/20 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد قيادي بالحشد الشعبي ، اليوم الثلاثاء، ان المعلومات الاولية تشير الى أن انفجار كدس العتاد في قاعدة بلد الجوية لم يكن عرضيا.

وقال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي بالحشد لـ"العهد": انفجار كدس العتاد في قاعدة بلد الجوية لم يكن عرضيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي بالحشد لـ"العهد": انفجار كدس العتاد في قاعدة بلد الجوية لم يكن عرضيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).