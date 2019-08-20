محافظ النجف: 20 ألف عنصر من القوات الأمنية والحشد شاركوا بتأمين زيارة الغدير

2019/08/20 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، الثلاثاء، عن مشاركة أكثر من 20 الف عنصر أمني من القوات الأمنية والحشد الشعبي في خطة تأمين عيد الغدير الاغر.وقال الياسري، في مؤتمر صحفي، عقده في ديوان المحافظة مع قائد شرطة المحافظة، “نعلن نجاح الخطتين الامنية والخدمية المتعلقتين بعيد الغدير بمشاركة اكثر من ثلاثة ملايين زائر دخلوا المحافظة

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