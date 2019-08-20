انفجار جديد يستهدف مقرا للحشد بالعراق

2019/08/20 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مصادر إعلامية في العراق، الثلاثاء، إن انفجارا ضخما ضرب مقرا لميليشيات الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين.

وأشارت وكالة الأنباء العراقية إن الانفجار ضرب مخزن أسلحة قرب قاعدة بلد، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

في المقابل، تحدثت مصادر أن طائرة مسيرة استهدفت، على الأرجح، "مخازن لكتائب للإمام علي القتالية التابعة للحشد الشعبي".

وقال مسؤول في هذه الميليشيات إن "المنطقة محصنة والتحقيقات جارية"، رافضا إعطاء أي تفاصيل عن سبب الانفجار.

وضربت في الأسابيع الماضية تفجيرات عدة مواقع عسكرية للحشد الشعبي في مناطق عراقية متفرقة، وسط تضارب المعلومات عن أسباب هذه الحوادث.

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