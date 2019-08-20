السامرائي يطالب أمانة مجلس الوزراء بدعم مشروع

2019/08/20 | 19:43

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بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى السامرائي، الثلاثاء، عمل اللجنة المشرفة على مشروع "سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية"، ما يزال دون مستوى الطموح، مشيرا الى وضع آليات "صارمة" لانجاز هذا المشروع.

وقال المكتب الاعلامي للسامرائي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الأخير التقى اليوم الأمين العام ل‍مجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، حيث ناقش معه آليات وإجراءات تنفيذ متطلبات قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية والتخصيصات المالية اللازمة وأولويات العمل في هذا المجال".

ونقل المكتب عن السامرائي قوله، إن "الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء يجب ان تقدم الدعم اللازم وتسهيل الإجراءات وتسريعها بما يؤدي لإنجاز المشاريع الضرورية بما يليق بالمكانة الدينية والتاريخية لمدينة سامراء"، مؤكداً أن "اللجنة النيابية تتابع أعمال اللجنة التحضرية التي شكلتها الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء والإجراءات التي تقوم بها".

وأوضح السامرائي ضرورة أن تقدم الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدعم اللازم وتسهيل الإجراءات وتسريعها بما يؤدي لإنجاز المشاريع الضرورية بما يليق بالمكانة الدينية والتاريخية لمدينة سامراء ، مؤكداً أن اللجنة النيابية تتابع أعمال اللجنة التحضرية التي شكلتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء والإجراءات التي تقوم بها ، مشيراً إلى أن عمل اللجنة التحضيرية مازال دون مستوى الطموح وأن اللجنة المشرفة أشرت بطأً في خطوات اللجنة التحضيرية وإجراءاتها.

من جانبه أكد الغزي أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع وأنها ستطلب من اللجنة التحضيرية تسريع خطواتها ، ومن ذلك إرسال مذكرةٍ تتضمن التعليمات اللازمة لتنفيذ الإجراءات والتي لم يتم إرسالها حتى الان.

كما تم خلال اللقاء مناقشة التخصيصات المالية المرصودة في الموازنة حيث تم تأشير قلة تلك التخصيصات قياساً بالمشاريع الواجب تنفيذها ، حيث اتفق الجانبان على ضرورة زيادتها ، ووضع أليات صارمة بما يضمن سرعة وكفاءة الإنجاز ونزاهة الإجراءات وشفافيتها.

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وقال مدير الناحية طالب الحصونة لـ(بغداد اليو

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