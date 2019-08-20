الدفاع المدني: فرقنا تحاول السيطرة على حريق قاعدة بلد الجوية

2019/08/20 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مديرية الدفاع المدني ،الثلاثاء، بأن فرقها تحاول السيطرة على حريق قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.

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