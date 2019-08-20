نادية محمود - حملة الشهادات العليا :اما التعيين او بدل بطالة!

2019/08/20 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نادية_محمود نظم حملة الشهادات العليا في يوم ال 18 من شهر اب الجاري وهو اليوم الرابع والستين لاعتصامهم في بغداد تظاهرة من نوع جديد لم يشهد العراق مثلها، وهو خروج المعتصمين مع اسرهم واطفالهم متوجهين بـ مسيرة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء للمطالبة بعد ان اعتصموا في ساحة التحرير و امام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من اجل ايصال صوت مطالب 7 الاف شخص هم من حملة الشهادات العليا من دكتوراه وماجستير في العراق......

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