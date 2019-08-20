2019/08/20 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي لم أفهم العيد مذ كنت صغيرا إلا من خلال ما فيه من حرية غابت طول العام لتظهر فجأة وكأن الناس وجدت ما تبحث عنه في هذا الزمان تحديدا، العيد فرصة لي ولغيري من الصغار وقد كنت لا أظن الكبار يشاركوننا بهذا المعنى إلا نادرا، مطلوب منهم في العيد أن يدخلوا في دائرة الاستثناء وإن بدت عليهم نوع من السعادة، هذه السعادة ليست محض شعور ذاتي بقدر ما هي إحساس بأنهم أعطوا لنا ما نحب أو أنهم لم يحرمونا مما يجب، العيد ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عباس علي العلي - رواية (السوارية) ح6) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عباس علي العلي - رواية (السوارية) ح6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).