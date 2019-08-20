2019/08/20 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات الفرات الأوسط، اليوم الثلاثاء، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة عيد الغدير الاغر، مشيدة بالتنسيق العالي والمميز بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية.وقالت القيادة في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “هذا النجاح يعد امتداداً للنجاحات السابقة والخاصة بإحياء ليلة عرفة وعيد الأضحى المبارك وخطة تأمين عوده الحجاج، إذ توافد الملايين لإحياء هذه المناسبة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات الفرات الأوسط تعلن نجاح خطة عيد الغدير وتشيد بالتنسيق المميز بين الحشد والقوات الأمنية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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