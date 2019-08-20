فضيحة ابتزاز جديدة تطال كريم بنزيما نجم ريال مدريد

2019/08/20 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مثل كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، أمام القاضي ديمتري دوريو الشهر الماضي للإدلاء بشهادته في محاولة ابتزاز مزعومة لصديق سابق مقرب هو ليو دي سوزا.وذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أن الواقعة تعود إلى السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أمام مدخل إحدى الحانات في باريس، حيث وقع في هذه الليلة اتصال بين بنزيما وصديقه ليو دي سوزا،

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