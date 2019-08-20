2019/08/20 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني أن الوزارة تسعى لإعادة منحة الصحفيين والأدباء والمثقفين البالغة مليون دينار”، مشيراً إلى “أن قوائم الصحفيين ستأتي من نقابة الصحفيين العراقيين وستسلم إلى اللجنة المالية في مجلس النواب لدرجها ضمن موازنة عام ٢٠٢٠”.وقال الحمداني خلال حضوره الحفل الذي أقامته شبكة الأنباء العراقية والتطوير الإعلامي اليوم الثلاثاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الثقافة الحمداني:إعادة منحة الصحفيين في موازنة ٢٠٢٠ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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