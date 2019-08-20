عدم التصرف في أزمة المناخ خطر يداهمنا

2019/08/20 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألون بن مئيـــــــــــــــــــر:

تغيّر المناخ حقيقي ومرئي يراه الجميع والأدلة العلمية غامرة.



وإنكار أن تغيّر المناخ يداهمنا بالفعل ، كما يفعل الرئيس وحزبه، يصطدم في وجه العواقب الوخيمة التي لا جدال فيها والتي ستبتلي بها البشرية جمعاء.



إن التقرير الخاص الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) هو الدعوة الأخيرة – وهو التحذير الأكثر شمولاً حتى الآن من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة العالمية وآثارها البعيدة المدى.

الولايات المتحدة هي ثاني أكبر ملوث في العالم ، وأكثر من أي دولة أخرى تتحمل مسؤولية خفض انبعاثات الغاز.



علاوة على ذلك ، يقول الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أن الحد من ظاهرة الإحتباس الحراري إلى أقل من 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) سيتطلب “تغييرات سريعة بعيدة المدى وغير مسبوقة في جميع جوانب المجتمع”.



سيكون مكلفاً للغاية ، لكن نافذة الفرصة ليست مغلقة بعد.



يجب أن نعمل الآن لتفادي التأثير الكارثي لأزمة المناخ قبل فوات الأوان.

يوجد اليوم 1500 شركة نفط وغاز مدرجة في أسواق الأوراق المالية في جميع أنحاء العالم – مجتمعة تبلغ قيمتها أكثر من 4.5 تريليون دولار.



ومع كل ما نقوم به للإنتقال إلى مصادر الطاقة الخضراء ، لا يزال الوقود الأحفوري – وخاصة النفط والغاز الطبيعي والفحم – يوفر 80 في المائة من الطاقة المستهلكة في الولايات المتحدة.

لاحظ مايكل إ.



مان ، عالم المناخ والجيوفيزيائي الشهير ، أن العلم الذي يقوم به هو وزملاؤه يمثل “تهديدًا لأقوى المصالح الخاصة في العالم وأكثرها ثراءً”.



وهذا ما يفسر التنكر للخدمات الذاتية من طرف أشخاص مثل ترامب ، الذين يختارون تجاهل أن هناك أزمة مناخية كارثية تلوح في الأفق.

يقول مان كذلك أن صناعة الوقود الأحفوري تستخدم مواردها الهائلة لتشويه سمعة العلم والعلماء ، وتقوم بحملة تضليل على نطاق عالمي لتضليل الجمهور وصانعي السياسات على حد سواء.



ويصف هذا بأنه “أكثر الأعمال الشريرة في تاريخ الحضارة الإنسانية ، لأنه يتعلق بالمصالح قصيرة المدى لعدد صغير من البلوتوقراطيين حول رفاهية هذا الكوكب على المدى الطويل والناس الذين يعيشون عليه”.

تقدم كاليفورنيا مثالاً صارخاً على تغيّر المناخ.



يبلغ في الوقت الحالي متوسط موسم حرائق الغابات 78 يومًا عما كان عليه في عام 1970.



وقد أدى تغير المناخ إلى ظروف حارة وجافة تزيد من نشاط حرائق الغابات.



متوسط المساحة المحروقة الآن أكبر بكثير – بقدر 600 بالمائة في بعض أنواع الغابات.

تعدّ درجات الحرارة ورطوبة التربة ووجود الأشجار وأشكال الوقود الأخرى جميعها عوامل تؤثر على خطر الحرائق الهائلة – وهي أيضًا عوامل لها روابط قوية مباشرة أو غير مباشرة بتقلبية المناخ وتغيّره.



تنفق كندا حاليًا مليار دولار سنويًا لمكافحة الحرائق ، أي خمسة أضعاف ما أنفقته في التسعينيات.

من المأساوي أن لاجئي المناخ والمشردين داخليا هم مجرد جانب آخر لهذه الأزمة.



يُجبر الناس على مغادرة منازلهم بسبب “تغييرات مفاجئة أو تدريجية في بيئتهم الطبيعية” – قد تكون هذه التغييرات بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر أو الأحداث المناخية القاسية (مثل الأعاصير التي دمرت بورتوريكو) ، أو الجفاف و ندرة المياه.



أدى اختفاء بحيرة تشاد في غرب إفريقيا بسبب التصحر إلى تعزيز النزاع المسلح ، الذي دفع أكثر من أربعة ملايين شخص إلى المخيمات.

وفي الولايات المتحدة نفسها تسبب تغيّر المناخ في عدد كبير من الأشخاص النازحين داخليا.



لم يتمكن تسعون بالمائة من سكان “برادايس” Paradise ، كاليفورنيا (وهي المدينة التي دمّر معظمها “حريق المعسكر” (Camp Fire) في الخريف الماضي) من العودة إلى منازلهم.



ووفقًا لمركز مراقبة النزوح الداخلي ، تم نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص داخل الولايات المتحدة خلال عام 2018 فقط بسبب الكوارث الطبيعية التي تضخم العديد منها بسبب تغيّر المناخ.

واحدة من المشاكل الكبيرة هي أن لاجئي المناخ ليس لديهم أي تعريف أو حماية معترف بها رسميًا.



أضعف وأكثر المناطق المهددة هي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية ؛ وتشير الدراسات إلى أنه بحلول عام 2050 قد يتشرد ما يقرب من 150 مليون شخص من هذه المناطق بسبب تغيّر المناخ.

ومما يؤسف له أنه في ظل حكم رئيس البرازيل اليميني المتطرف ، يائير بولسونارو ، تم قطع غابات الأمازون المطيرة بوتيرة تنذر بالخطر.



لم تعد الحمايات المعمول بها خلال العقدين الماضيين سارية المفعول وارتفع معدل إزالة الغابات بشكل كبير كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.



في الواقع ، تمثل إزالة الغابات وحرقها حوالي 18 في المائة من جميع انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بسبب النشاط البشري.



وتعمل إزالة الغابات على نحو منهجي على القضاء على أحد أفضل الموارد التي يمتلكها كوكبنا لامتصاص الكربون (الأشجار نفسها ، التي تحوّل ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين) ، مما يعني أن ما نشهده في منطقة الأمازون وفي أماكن أخرى يمثل ضربة كبيرة ضد الجهود المبذولة للحد من الأنشطة البشرية المؤدية لتغيّر المناخ.

الغابات المطيرة هي موطن لأعلى تركيز من النباتات والحيوانات الموجودة في أي مكان على الأرض.



دمارها المتفشي هو مأساة إنسانية لأننا بلا شك نمحو من الأرض أنواع لا تزال حتى الآن غير معروفة للعلم.

وإلى جانب الغابات المطيرة تعد الشعاب المرجانية من أكثر النظم الإيكولوجية تنوعًا على كوكب الأرض ، والتي تحمي السواحل وتوفر الموائل والمأوى للكائنات البحرية التي لا تعد ولا تحصى ، وتموت الآن بمعدل مروع.



لقد فقد سبعة وعشرون بالمائة من الشعاب المرجانية المراقبة ، وأكثر من 30 بالمائة معرضة لخطر الضياع خلال العقود القليلة القادمة.

أسباب هذه المأساة التي تتكشف واضحة بما فيه الكفاية.



فمن بين أهم العوامل المساهمة في ذلك هي: استخراج المرجان والصيد الجائر وصيد الأسماك بالمتفجرات والتلوث ورفع درجة حرارة المحيطات وتحمض المحيطات.



وتلاحظ سيلفيا إيرل ، عالمة الأحياء البحرية الأمريكية وكبيرة العلماء السابقين في الرابطة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي ، أن “نصف الشعاب المرجانية لا تزال في حالة جيدة جدًا ، وهي حزام مرصع بالجواهر حول منتصف الكوكب.



ما زال هناك وقت ، ولكن ليس الكثير ، لتغيير الأمور.



“

تقول مجلة “فاينانشيال تايمز” إن “العالم يسير في طريقه إلى تجاوز أهداف اتفاقية باريس للمناخ” ، وسوف ترتفع درجة الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية بحلول نهاية القرن ، وهو مستوى من شأنه أن يعطل الحياة في جميع أنحاء الكوكب.



تعرف وكالة حماية البيئة كل ما ورد في هذه المقالة وبعضها ، لكن ترامب وعملائه في الكونغرس يرفضون مواجهة أزمة المناخ لأنها لا تخدم أجندتهم الإقتصادية الملتوية.



في الواقع ، يعتبر إلغاء الضوابط البيئية إجراميًا وليس لأي عضو جمهوري ، بما في ذلك الرئيس ، الحق في تلويث هواءنا وماءنا وأرضنا فقط لجعل الأغنياء أكثر ثراءً.

وكونهم يسيطرون على مجلس النواب، يجب على الديمقراطيين الآن جعل تغيّر المناخ حالة طوارئ وطنية.



يجب عليهم الإصرار على استعادة اللوائح البيئية عن طريق ربطها بفواتير الإنفاق المستقبلية.



يجب عليهم ألا يتركوا أي جهد لضمان عدم تمكن أي عمل من الإستفادة مالياً من إلغاء القيود التنظيمية على حساب صحة ورفاهية كل أمريكي الذي سيعاني إلى حد كبير من الأمراض المزمنة المرتبطة بتغير المناخ.

علاوة على ذلك ، ينبغي على كل ولاية من الإتحاد التي لم تنضم إلى الولايات الـ 24 في تحالف المناخ الأمريكي أن تفعل ذلك على الفور وأن تسن قواعد ولوائح مماثلة لمعالجة مخاطر تغيّر المناخ بما يتوافق مع اتفاقية باريس.

تغير المناخ يؤثر بنفس القدر على الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.



شاب و مسن؛ الأبيض والأشخاص الملوّنين، الرجال والنساء والأطفال ؛ وكل الأجناس مهما كان نوعها.



يجب تحذير من يخوضون الإنتخابات ، بما في ذلك الرئاسية ، بأنه ما لم يلتزموا علنًا بدعم أي وجميع التدابير الرامية إلى التصدي لتغير المناخ ، سيتم مساءلتهم وحرمانهم من الأصوات التي هم بحاجة لها ليتمّ انتخابهم.

بالتأكيد ، من خلال هزيمة ترامب في الإنتخابات المقبلة وعودة مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين، سيكون هؤلاء ، بدعم ٍ مأمول من بعض الجمهوريين ، قادرين على تجنب التأثير الكارثي لتغيّر المناخ بينما لا يزال هناك وقت لذلك.

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