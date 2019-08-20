العراق... كشف تفاصيل ما حدث قرب قاعدة بكر الجوية

2019/08/20 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام الدفاع المدني بالعراق اللواء كاظم سلمان بوهان، الثلاثاء، عن توجهه الى محافظة صلاح الدين على خلفية ما حدث في القاعدة الجوية، مؤكداً ان ا...

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