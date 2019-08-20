تضمن شراء حياة المتورطين مع داعش.. تفاصيل اتفاق الماني عراقي

2019/08/20 | 19:56

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سومر نيوز: بغداد..



كشفت صحيفة “العالم الحر” في لوكسبورغ، الثلاثاء، أن الحكومة الألمانية، ستضخ 20 مليار يورو ...

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