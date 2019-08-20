2019/08/20 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: X9wNBYkxZ5s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالمباشر - بعد 16 عاما على الغاءه .. التجنيد الالزامي يعود للواجهة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالمباشر - بعد 16 عاما على الغاءه .. التجنيد الالزامي يعود للواجهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).