​العراق يبلغ الجانب التركي استمرار منع استيراد الدجاج وبيض المائدة

2019/08/20 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]ابلغت وزارة الزراعة، الثلاثاء، تركيا موقف الحكومة العراقية حول استئناف استيراد الدجاج وبيض المائدة من الخارج.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان صحفي، اليوم، ان "الوزير صالح الحسني قد اكد خلال استقباله السفير التركي ب‍بغداد فاتح يلدز الاستمرار بمنع استيراد الدواجن وبيض المائدة من الخارج لوفرتهما محليا".واضاف، انه "يسمح بإستيراد مقطعات ومصنعات الدجاج الا ان قرار منع استيراد الدواجن وبيض المائدة جاء بتوجيه من الامانة العامة لمجلس الوزراء وحسب وفرة المنتج الوطني".واوضح البيان، ان "السفير التركي وجه دعوة لوزير الزراعة لزيارة تركيا والاطلاع على قطاع الدواجن، سيما في مدينة افيون التركية كونها محافظة تشتهر في تربية الدواجن وبيض المائدة".واشار السفير التركي الى أن منتجي الدواجن بانتظاره، في حين رد الحسني بانه لا استيراد للدجاج والبيض في الوقت الحالي.جدير بالذكر ان العراق يعتبر مستوردا رئيسيا للدجاج وبيض المائدة من تركيا وقد اثر قرار الحكومة بمنع الاستيراد لدعم المنتج المحلي على قطاع الدواجن في تركيا.

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