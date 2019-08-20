2019/08/20 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة النجف الاشرف عن نجاح خطتها الامنية والخدمية المتعلقتين بعيد الغدير بمشاركة اكثر من ثلاثة ملايين زائر دخلوا المحافظة من محافظات العراق ومن خارجه”، مبينا أن “الخطة الامنية الخاصة بالعيد نجحت في حفظ امن النجف والزائرين وتحقيق انسيابية لحركة الزائرين من والى مرقد امير المؤمنين”.وقال محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري في مؤتمر صحفي، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجف تعلن نجاح خطتها الأمنية لزيارة عيد الغدير الأغر النعيم نيوز.

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