“بالفيديو” نيران مشتعلة في قاعدة بلد الجوية ترافقها اصوات انفجارات .. وفرق الدفاع المدني تكافح

2019/08/20 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق لا تزال النيران مشتعلة في قاعدة بلد الجوية عقب انفجار وقع بداخله لم تحدد لغاية الان طبيعته فيما اذا كان قصفا أم بفعل وسائل اخرى.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر لهيب النيران المتصاعدة من داخل القاعدة ليلا بعد اندلاعه قبل وقت الغروب بقليل.وتواصل فرق الدفاع المدني اخماد النيران.[…]

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