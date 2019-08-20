قتل 6 دواعش يختبئون داخل نفق في نينوى

2019/08/20 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خلية الإعلام الأمني، مساء اليوم الثلاثاء، عن قتل ستة إرهابيين وتدمير نفق كانوا يحتمون به، خلال اشتباك شاركت فيه طائرات التحالف الدولي في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "قوة مشتركة من اللواء 66، واللواء 22 بالفرقة العشرين، وبناءً على معلومات استخبارية، اشتبكت مع عناصر إرهابية في سلسلة جبال عطشانة، في محافظة نينوى، وتمكنت من محاصرة ستة عناصر من داعش".

وبينت أن "العناصر الستة حاولوا الهروب والاختباء في أحد الأنفاق في المنطقة الجبلية، حيث تمت معالجتهم وفقا لمعلومات من قيادة عمليات نينوى بواسطة طيران التحالف الدولي ضد الإرهاب".

وأكدت الخلية، أن العملية "أسفرت عن تدمير النفق، وقتل الإرهابيين الذين كانوا داخل النفق".

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