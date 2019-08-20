مسؤول محلي في ديالى يحذر من تزايد خطورة الوضع في حوض مطيبيجة

2019/08/20 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مسؤول محلي في ديالى من خطورة الوضع في حوض مطيبيجة قرب الحدود الادارية مع محافظة صلاح الدين .وقال محمد ضيفان رئيس المجلس المحلي لناحية العظيم لمراسل وكالة وطن للانباء :” ان القرى المهجورة القريبة من حوض مطيبيجة ، اصبحت ماوى لفلول داعش الهاربة من محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى ، وباتت تشكل خطرا […]

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