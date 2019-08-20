بيئة كربلاء توزع الاكياس الورقية على أصحاب المخابز والافران

2019/08/20 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية بيئة كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، مباشرتها بالحملة البيئية الخاصة بتوزيع الأكياس الورقية الصديقة للبيئة على أصحاب المخابز والأفران مجانا.وقالت المديرية في تصريح صحافي، ان "المديرية باشرت بتوزيع أكثر من 500000 إلف كيس كارتوني على اصحاب المخابز والأفران بهدف أنجاح الحملة التي بدأت في جميع المحافظات العراقية".

وأضاف، أن "المديرية عقدت ندوات تثقيفية لإصحاب الافران والمخابز، فضلا عن تنسيقها مع دور الطباعة لبيع الاكياس بسعر مدعوم حفاظا على بيئة المدينة وصحة مواطنيها".

وأشارالى، أن "الحملة المجانية لتوزيع الاكياس تستمر حتى يوم الخميس المقبل".



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