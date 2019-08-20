الاعلام والاتصالات تغلق مكاتب بيع أجهزة الاتصالات اللاسلكية غير المرخصة

2019/08/20 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت هيئة الاعلام والاتصالات بالتعاون مع وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني، اليوم الثلاثاء، بحملة تفتيش على الجهات غير المرخصة التي تقوم ببيع وتداول اجهزة الاتصالات اللاسلكية.

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