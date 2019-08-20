2019/08/20 | 20:10

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السوداني: البرلمان تسلم طلبات رفع الحصانة بعد بدء عطلته التشريعية

الثلاثاء

20

أب

2019 :

07:57 pm

23

اكدت لجنة التخطيط الستراتيجي ومراقبـة البرنامج الحكومـي النيابية ان

طلب رفع الحصانة عن بعض النواب هو استحقاق قانوني بعهدة البرلمان

لتنفيذ اوامر قضائية رسمية صادرة من مجلس القضاء الأعلى. وذكر عضو اللجنة محمد شياع السوداني ان ملف رفع الحصانة عن بعض النواب

هو اجراء قانوني ينبغي ان يأخذ سياقه الدستوري دون الحاجة الى صراعات

وتجاذبات كما أنه استحقاق قانوني على البرلمان في تنفيذ اوامر قضائية

رسمية صادرة من القضاء ، مشيراً الى أن طلبات رفع الحصانة عن بعض

النواب وصلت من مجلس القضاء الى البرلمان بعد سريان العطلة

التشريعية.

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